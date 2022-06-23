البحسني يعزي بوفاة رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثانية العميد الجوهي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج البحسني، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عوض سالمين الجوهي، الذي وافته المنية إثر مرض عضال ألمّ به.

وأشاد البحسني، بمناقب الفقيد الجوهي خلال مشوار حياته العملي الحافل بالعطاء وخدمة الوطن .. منوها بتضحياته في خدمة السلك العسكري، وفي مقدمتها مشاركته بمعركة تحرير ساحل حضرموت من قبضة التنظيمات الإرهابية، وإدارة بكل حنكة للمناصب العسكرية التي تقلدها، حيث كان أحد القادة العسكريين الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار .. معربا عن أحر التعازي وصادق الموساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.