بجاش يناقش مع سفير كوريا الجنوبية نتائج زيارته الى العاصمة سيئول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش، اليوم، مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن كواك تايول وبحثا اوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك .



واشار الدكتور بجاش الى نتائج زيارته الرسمية الى سيئول وحرص الجانب الكوري في الدفع بالعلاقات الثنائية الى افاق اوسع من خلال استئنافها المنح الدراسية والدورات التدريبية والبرامج التاهيلية لبناء القدرات المؤسسية التي تقدمها الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وتقديم اوجه الدعم التنموي والاغاثي لتحقيق التنمية والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، بالاضافة الى التنسيق المشترك في تبادل دعم مرشحي البلدين في المحافل والمنظمات الدولية.

واعرب عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية في سبيل تخفيف آثار الأزمة الإنسانية والغذائية التي خلفتها حرب المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني.

من جانبه أشاد السفير الكوري، بالعلاقات اليمنية الكورية المتميزة وتطلع بلاده للدفع بالعلاقات الى المزيد من التعاون الثنائي وترجمة نتائج الزيارة على الواقع العملي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

اكد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود المبذولة من قبل المبعوث الاممي لتحقيق السلام الشامل في اليمن، مجددا تأكيد التزام بلاده بدعم ومساندة اليمن في شتى المجالات التنموية والخدمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الاساسية للشعب اليمني.