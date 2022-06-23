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رئيس اللجنة العسكرية يطلع اللواء الزبيدي على ما تم انجازه منذ تشكيلها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العُليا اللواء هيثم قاسم طاهر.

 

حيث اوضح رئيس اللجنة ما تم إنجازه في جانب تشكيل الفرق المنبثقة عن اللجنة واختصاص كل منها، وتوزيع المهام في إطار اللجنة، والخطط والآليات المنظمة لعملها.. مؤكدا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري، وإعداد الخطط والآليات المنظمة لعملها وتشكيل فرق الاختصاص.

 

وكان اللواء الزبيدي شدد على أهمية بدء اللجنة العسكرية والأمنية مزاولة أعمالها في أسرع وقت ممكن، وإنجاز المهام المُناطة بها في ترتيب وتنظيم القوات العسكرية.

 

حضر اللقاء مقرر اللجنة العسكرية والأمنية العُليا العميد حسين الهيال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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