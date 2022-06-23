شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام البرنامج التدريبي لمكاتب التربية والتعليم بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اختتمت بمدينة المكلا، البرنامج التدريبي لمكاتب التربية والتعليم، حول حملات العودة الى المدارس ضمن مكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي التعليم الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.



واستهدف البرنامج على مدى خمسة أيام، 120 مشاركا من مدراء الادارات ورؤساء الاقسام بمكاتب التربية والتعليم بمديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وسيئون وتريم والقطن.

وأكد منسق المشروع بحضرموت اسامه مكارم ان البرنامج يهدف الى تعزيز قدرات الادارات التعليمية في المديريات وادارات المدارس حول كيفية التخطيط والتنفيذ لحملة العودة للمدارس.