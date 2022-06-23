شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء استقبال أولى طلائع الحجاج عبر منفذ الوديعة البري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مدير عام ميناء الوديعة البري بحضرموت مطلق الصيعري، استقبال اولى طلائع الحجاج عبر المنفذ والبالغ عددهم 1195 حاجاً من مختلف محافظات الجمهورية.



واكد الصيعري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان عملية تفويج الحجاج تسير بكل يسر وسهولة نتيجة للاجراءات التي اتخذتها ادارة المنفذ بالتنسيق مع قيادات وزارتي الاوقاف والارشاد والنقل ومحافظة حضرموت وهيئة النقل من خلال الخدمات المتمثلة في استراحات و مركز طبي متنقل وتنظيم حركة النقل وتوفير وجبات خفيفة ومياه لضمان راحة الحجاج..مجدداً حرص ادارة المنفذ على تذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات التي قد تواجه الحجاج أثناء عملية التفويج.