السلال يناقش مع الخارجية الكندية دعم خطة الاستجابة الانسانية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في اوتاوا جمال السلال مع السكرتير البرلماني لوزير الخارجية عضو مجلس العموم الكندي روبرت اوليفانت ، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها .



وناقشا صعوبة الوضع الانساني في اليمن والحاجة الى المزيد من دعم خطة الاستجابة الانسانية ودعم البرامج والخطط التنموية للحكومة اليمنية.

وتطرق السلال الى مستجدات الاحداث في اليمن وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وحرص الاخير على احلال السلام في اليمن ودعم الجهود الاممية التي ادت الى التوصل لهدنة خلال الشهور القليلة الماضية، وأهمية فتح الطرق في مدينة تعز والمحافظات الاخرى للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.

كما دعا الى تعزيز الشراكة بين البلدين ومشاركة كندا الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والمشاريع الإنمائية في اليمن، وكذلك دعم الجهود الدولية لحل مشكلة خزان صافر.

من جانبه جدد السيد اوليفانت وقوف كندا الى جانب اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي لإنهاء الحرب واحلال السلام.. مؤكدا دعم كندا المستمر لليمن في كافة المجالات، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية، و مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.