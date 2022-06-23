وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث مروع غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب سبعة أشخاص، جراء حادث مروع بمحافظة إب(وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية إن سيارة سقطت في منحدر جبلي في إحدى الطرق الجبلية بين مديريتي العدين وفرع العدين غربي المحافظة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.



وأضافوا أن السيارة سقطت من منحدر جبلي في الطريق المؤدي إلى منطقتي "قداس وقصل" التابعتين لمديرية العدين، واستقرت في منطقة "الشهالي" التابعة لمديرية فرع العدين.



وبحسب المصادر فإن المتوفين والمصابين من أبناء منطقتي "قصل وقداس" ومن بين المتوفين سائق السيارة.



ويعاني سكان أرياف محافظة إب من وعورة الطرقات وصعوبة التنقل عبرها، نتيجة غياب وانعدام مشاريع الطرقات منذ عقود.

