مركز الملك سلمان يمدد عقد مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تمديد عقد مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، لمدة سنة بمبلغ ٣٣ مليون و٢٩٢ آلف دولار.



وينفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية من خلال فرق يمنية تم تدريبها لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية بهدف تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة " إن تجديد العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساساً من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن، نظراً لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت الميليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة.

واوضح ان المشروع تمكن حتى اليوم من انتزاع (346,570) من الألغام والقذائف المتنوعة.