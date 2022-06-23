اجتماع بالمهرة يناقش تفعيل أنشطة مفوضية الكشافة والمرشدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة المهرة مختار بن عويض، اليوم، أنشطة مفوضية الكشافة والمرشدات في المحافظة، والصعوبات التي تواجههم.

واستعرض الاجتماع الذي ضم قائد مفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافظة محمد العوبثاني، الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل المفوضية وخطط وبرامج عمل الكشافة في المحافظة من خلال تفعيل الأنشطة التي تحافظ على الشباب وتنمي قدراتهم ومواهبهم.

وأشاد الوكيل بدور جمعية الكشافة والمرشدات في جميع المناسبات والفعاليات التي تقام في المحافظة، مشيرا الى أهمية تفعيل الأنشطة الشبابية، ونشر التوعية في صفوفهم واشغال وقتهم بما يفيدهم ويفيد مجتمعهم.