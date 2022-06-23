المحامي العام يبحث مع الصليب الاحمر سبل تطوير اداء الطب الشرعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث المحامي العام الاول بالجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش،، في العاصمة المؤقتة عدن، مع اعضاء اللجنة الدولية للصليب الاحمر، سبل تفعيل اللجنة المشتركة بين النيابة العامة و اللجنة لتطوير اداء الطب الشرعي في بلادنا.



واكد عطبوش خلال لقائه، نائب المنسق لقسم الحماية ليفاني كاتشارافا، والطبيب الشرعي تريشا جين ماهور، واخصائية الطب الشرعي جيني هيوز، ومساعد برنامج الطب الشرعي باللجنة الدولية للصليب الاحمر املي النهاري، على اهمية استمرار التعاون بين النيابة العامة واللجنة الدولية للصليب الاحمر في تطوير اداء الطب الشرعي.

واشار المحامي العام الاول، في اللقاء بحضور مدير عام النيابات والتخطيط بالنيابة العامة القاضي صالح باشافعي، الى حاجة النيابة العامة لتوفير المعامل الجنائية الحديثة وخاصة تلك المتعلقة باعمال الطب الشرعي ومكافحة المخدرات، وتدريب الكوادر التي ستعمل على تلك الاجهزة.