مسلح حوثي يقتل عمته شقيقة والده شمال مدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي، يوم الأربعاء، على قتل عمته شقيقة والده، عقب عودته من مراكز تعبئة للحوثيين، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلح حوثي، أقدم على قتل عمته "صائمة عبدالله قائد"، بإفراغ وابل من الرصاص عليها، في قرية العرسوم، بمنطقة الهَشَمَة مديرية التعزية، شمال مدينة تعز".

وأكدت المصادر، أن عمّ المسلح الحوثي، نجا من حادثة قتل بالطريقة نفسها بعد تدخل شباب في القرية ذاتها.

وحسب المصادر، فقد أكد الأهالي، أن القاتل يتعاطى المخدرات منذ استقطابه من قبل مليشيا الحوثي، وقد ارتكب جريمته عقب عودته من مراكز تعبئة للحوثيين في المحافظة.

ومؤخرًا ارتفعت نسبة الجرائم الأسرية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بشكل مخيف، في ظل انتشار تعاطي المخدرات في أوساط مسلحيهم، والتعبئة الطائفية، التي تحولهم إلى قنابل موقوتة تنفجر في وجه المجتمع والأسرة.