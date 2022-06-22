شكرا لبحثكم عن خبر لملس يوجّه بالتحقيق مع المسؤولين في العبث بشبكة كهرباء الممدارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص:

وجّه معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، مدير كهرباء عدن، بالتحقيق مع المسؤولين في العبث بشبكة الكهرباء في منطقة الممدارة.

وطبقا لمصادر مطلعة، فإن توجيه المحافظ لملس، الموجه لمدير كهرباء عدن سالم الوليدي، جاء عقب التقرير الأولي المرفوع من حملة تعقب عمليات الربط العشوائي والمخالف في منطقة الممدارة بحي الطيارين والصورة التي كشفت حجم العبث في الشبكة.

كما تضمن التوجيه أيضا، تشكيل لجنة مختصة لتقصي أوضاع شبكات الكهرباء في جميع مناطق العاصمة عدن، وسرعة الرفع بنتائجها ، حتى يتسنى للسلطة المحلية اتخاذ مايلزم من اجراءات تجاه المقصرين.