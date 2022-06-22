وزارة الأوقاف تنظم المؤتمر الثاني للخطباء والمرشدين في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة وطن التنموية، المؤتمر الثاني للخطباء والمرشدين.



وخلال المؤتمر ناقش الحاضرون استراتيجية المساجد في مأرب خلال المرحلة الحالية، ودورها الوطني في دعم وإسناد المعركة بوجه مليشيا الانقلاب الحوثية.



وفي المؤتمر، أكد مدير مكتب الأوقاف بمأرب الشيخ حسن القبيسي أن مليشيا الحوثي لا تعرف الهدنة ولا تلتزم بالاتفاقات والمواثيق التي توقعها.

وحثّ الشيخ القبيسي، الجميع على عدم الركود لأن المليشيا لم توقف جرائمها واعتداءتها وخروقاتها للهدنة الهشة مستمرة.



ودعا القبيسي كافة أفراد الجيش والمقاومة إلى اليقضة وتكثيف المراقبة لتحركات عناصر المليشيا في كافة الجبهات، مشيدا بدور مؤسسة وطن في دعم وإسناد قوات الجيش في معركة استعادة الدولة.



من جانبه أكد الشيخ عبدالله صعتر في كلمة له، أن المجتمع مستمر في دعم وإسناد قوات الجيش والمقاومة الذين لم يبرحوا مواقعهم في كافة الجبهات، مشيرا إلى أن قوات الجيش والمقاومة على دراية وعلم وخبرة يمكر وخداع مليشيا.



وحث الشيخ عبدالله خطباء المساجد على الاستمرار في شحذ همم كافة فئات المجتمع على دعم الجيش والمقاومة، ورعاية أسر الشهداء ودعم الجرحى حتى يتماثلوا للشفاء.



يذكر أن المؤتمر الأول لخطباء المساجد انعقد في يناير الماضي، خرج بتوصيان استراتيجية ساهمت في تعزيز الوعي الوطني، ودعم واسناد معركة اليمنيين الوطنية بوجه الانقلاب.