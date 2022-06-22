شكرا لبحثكم عن خبر البحث الجنائي بأمن عدن يعلن تقرير إنجازاته للنصف الأول من العام الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت إدارة البحث الجنائي في إدارة أمن العاصمة عدن تقرير إنجازاتها للنصف الأول من العام الجاري 2022م.

وأكد مدير عام إدارة البحث الجنائي في إدارة أمن عدن العميد صالح القملي أن الإدارة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الممتدة من الفاتح من يناير وحتى منتصف يونيو الجاري بنسبة ضبط بلغت 93 % ووفقاً للخطة الأمنية المقرة من قبل مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء الركن/ مطهر علي ناجي الشعيبي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن بالإضافة إلى تعاون المواطنين وأنصار الأمن مع الأجهزة الأمنية.

وأشاد العميد القملي بجهود مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي في الارتقاء بعمل الإدارة ودعمه المادي والمعنوي الدائمين لضباط ورؤساء التحقيقات والتحريات بالمديريات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام عملها بالإضافة الى جهود أدارة البحث ومنتسبيها تجاه إنجاح العمل وتحقيق أعلى درجة من الاستتباب الأمني وتعزيز سيادة القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها العاصمة عدن والمناطق المحررة من غياب لتحسين بيئة العمل ضئيلة وشحة توفير المقومات الأساسية من دعم ومساندة وتحركات للكادر البشري.

ولخص مدير البحث تقرير الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري بالإنجازات الأتية: – إجمالي البلاغات المسجلة خلال فترة التقرير (974) بلاغاً، المضبوطة والمعلومة (903) بنسبة ضبط 93%. – الكشف عن (42) قضية من إجمالي (113) قيدت ضد مجهول ويجري البحث عن القضايا (71) المتبقية. – الكشف عن (23) قضية تم ترحيلها من العام الماضي 2021م. – إحالة ملفات (688) قضية إلى النيابات العامة والمتخصصة. – تجهيز ملفات (286) قضية غير محالة للنيابة والمحاكم نتيجة اقتصار عملها على يومين في الأسبوع فقط خلال الفترة الماضية.

وبارك مدير البحث الجنائي بأمن عدن بقرار تعيين فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي نائبا عاما للجمهورية لافتاً أنه الشخصية القضائية الفعالة التي يؤمل عليها في تنشيط عمل النيابات وسرعة البت بالقضايا المتعثرة خلال الفترة الماضية.. مثمناً الجهود الكبيرة والتعاون من قبل فضيلة القاضي أنيس ناصر علي في إنجاح عمل إدارة البحث بالإضافة الى إشرافه على السجن الإحتياطي. ووجه العميد القملي الدعوة لوسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والبحث عن الحقيقية والابتعاد عن اثارة الشائعات الإعلامية المغرضة والكاذبة.. لافتاً أن الجهات المختصة بإدارة البحث الجنائي وجميع أقسام الشرط مفتوحة للاستفسار والتأكد من أي معلومات أو بيانات وبكل شفافية. وجدد مدير البحث الجنائي الشكر لمدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي ولجميع ضباط وكوادر إدارة البحث على ما قدموه ويقدموه في سبيل وطننا الذي ينشد اليوم تطلعاته عبر دعائم ثابتة وصلبة أبرزها بل أهمها الأمن والاستقرار وازدهار الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون.