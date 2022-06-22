شكرا لبحثكم عن خبر رئيس هيئة النقل البري يتفقد تسيير اولى رحلات الحج برًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن ـ خاص

تفقد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الاستاذ فارس احمد شعفل، اليوم بعدن، سير عملية تفويج اولى رحلات الحج برًا إلى الديار المقدسة لموسم هذا العام.

وقال شعفل في تصريح صحفي، أن الزيارة جاءت في إطار توجهات حكومة المناصفة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وبناء على توجيهات معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد الذي يولي موسم الحج للعام الجاري اهتماما مضاعفًا بعد توقف دام عامين نتيجة وباء كورونا، إضافة إلى متابعته وحرصه على سلامة الإجراءات والتاكد من كافة الترتيبات الامنية والفنية واللوجستية، لضمان سلامة الحجاج، والاشراف على تفويج الرحلة الأولى التي تقل حجاجا من مختلف المحافظات عبر حافلات شركات النقل البري المعتمدة للتفويج الى الديار المقدسة عبر ميناء الوديعة البري.

وأوضح أن كافة امور الرحلة مطمئنة وعلى ما يرام، مشيرا إلى ترتيبات مكثفة تعمل هيئة تنظيم النقل عليها لموسم الحج للعام الحالي، منها انشاء غرفة عمليات خاصة بالهيئة تعمل على متابعة كافة عمليات تفويج الحجاج على مدى 24 ساعة، إضافة إلى لجان فرعية لذات الشأن في ميناء الوديعة البري ونقطة العبر.

وعبر شعفل عن جزيل شكره لمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، نظير جهوده الكبيرة في إنجاح عملية تفويج الحجاج ومتابعة كافة تفاصيل تسيير الرحلات وحرصه الشديد على إنجاح موسم الحج وعلى أعلى المستويات، كما عبر عن شكره ايضا لمعالي وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، الذي ساهم في تنفيذ خطة الهيئة في المتابعة والإشراف على عملية التفويج في سبيل راحة وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم لأداء المناسك وتيسير الوصول إلى المشاعر المقدسة، فيما أثنى على التعاون الملموس لوكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش الذي تولى عملية التنسيق مع رئاسة الهيئة حرصا منه على إنجاح عملية التفويج وظهورها بالشكل اللائق.

وصعد القائم بأعمال رئيس الهيئة، على متن الحافلات للاطمئنان عن كثب على الحجاج، وتمنى لهم سفرا ميسرا ووصولا آمنا الى بيت الله الحرام، مؤكدا لهم أن الهيئة ستواصل جهودها في متابعة تسيير رحلاتهم وتأمينها والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

بدورهم عبر الحجاج عن شكرهم لقيادة الهيئة على الجهود المبذولة من أجل تأمين الحجيج وضمان سلامتهم وتسهيل سفرهم نحو الأراضي المقدسة.