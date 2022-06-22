شكرا لبحثكم عن خبر غدا تشييع جثمان الشهيد الصحفي صابر الحيدري في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص

أعلنت أسرة الشهيد الصحفي المغدور به "صابر نعمان محمد الحيدري" عن تشييع جثمانه، يوم الخميس الموافق 23 يونيو، في العاصمة عدن.

وسيتم تشييع الجثمان من مستشفى الجمهورية والصلاة عليه بعد صلاة الظهر مباشرة في مسجد ( أبي بن كعب) بمدينة إنماء المرحلة الخامسة، وسيكون الدفن بمقبرة أبو حربة الجديدة.

ودعت أسرة الحيدري، محبي وزملاء الشهيد الصحفي صابر، حضور التشييع، تكريماً له، وإيصال رسالة للقتلة إن أفعالهم الإجرامية لن تثنينا عن مواصلة العمل المهني.

واستشهد الصحفي الحيدري في عملية ارهابية جبانه وغادره بعبوة لاصقة زرعت في سيارته ادت الى استشهاده.