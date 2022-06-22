شبوة.. مقتل وإصابة 9 جنود في هجوم استهدف نقطة أمنية والمحافظ يتوعد "بالرد الحاسم"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 9 جنود، الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في مدخل مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت" إن "خمسة جنود من قوات دفاع شبوة قتلوا وأصيب 4 أخرين فجر اليوم جراء هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في منطقة خمر بالمدخل الشرقي لمدينة عتق".



ووصف محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، - في تصريح خلال تفقده للنقطة الأمنية- الهجوم بالإرهابي، وتوعد بالرد الحاسم على منفذيه.



وقال العولقي، إن "الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُثني الأجهزة الأمنية عن القيام بِمهامها في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتطرف والعنف والإخلال بِجهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة".



وأكد أن "قيادة السلطة المحلية لن تتوانى عن تعهداتها الخدمية في مختلف المكاتب التنفيذية"، داعيا أبناء المحافظة إلى ضرورة توحيد الصف الوطني للتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف.



ووجه محافظ شبوة، الأجهزة العسكرية الأمنية بضرورة رفع مستوى التأهب الأمني لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية، وصد المخططات الرامية للعبث بأمن واستقرار المحافظة.

وأمس الثلاثاء، قتل ثلاثة جنود وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية في مديرية أحور بمحافظة أبين.



وفي أواخر مايو الماضي، قتل خمسة جنود وأصيب آخرين في هجومين منفصلين استهدفا قوات دفاع شبوة، الأول كان في منطقة "جول الريدة" بمديرية ميفعة والآخر في الطريق العام بمنطقة السوداء غربي مدينة عتق.

