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الرئيس العليمي يتعهد بمعاجلة مشكلة الكهرباء ويطالب بمنحه المزيد من الوقت

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المنامة - ياسر ابراهيم - تعهد الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة في اليمن، الأربعاء؛ ببذل الجهود لمعالجة مشكلة الكهرباء، مطالبا المواطنين بمنحه مزيد من الوقت لتجاوز الأزمات المركبة في البلاد.

وقال العليمي عبر "تويتر"، "لقد تابعت بألم شديد واهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن الحبيبة وأتفهم أسبابها ومبرراتها، وأعدكم أني وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي سنبذل كل جهد لاتخاذ كل ما يمكن عمله".
 
كما وعد رئيس مجلس القيادة، "ببذل المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من أشقائنا () للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء".
 
وأضاف، أن الكهرباء تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات.
 
وتابع: "كل ما أطلبه منكم هو منحنا المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة، وسيلزم المجلس الحكومة القيام بواجباتها بطريقة مختلفة عن ما كان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفاً في خدمة الشعب".
 
وخلال اليومين الماضيين شهدت العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات غاضبة للتنديد بانقطاعات التيار الكهربائي في المدينة الساحلية مع ارتفاع درجة الحرارة.
 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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