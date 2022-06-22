شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد تدشين آلية تنظيم قانون الاوزان والابعاد الكلية بميناء المعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ومدير شرطة السير بالعاصمة عدن العقيد جمال ديان وخالد الجعيملاني وكيل عدن لشؤون النقل وعبدالباري الحربي مدير عام مكتب النقل في عدن آلية تنظيم قانون الاوزان والابعاد الكلية في ميناء المعلا.

وجرى الاشراف على تنفيذ آلية تنظيم قانون الاوزان والابعاد الكلية في ميناء المعلا بحضور مدير عام الميازين بالصندوق المهندس محمد حسان حسين.

وخلال التدشين أبدى المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة عن سعادته البالغة في هذا التدشين الذي سيلعب دور كبير في الحفاظ على الطرقات بسبب الاوزان المخالفة.

وشدد الماس على تعاون الجميع في سبيل الحفاظ على الطرقات من خلال تنظيم آلية تطبيق الاوزان وفقاً للقانون.

واضاف الماس يأتي هذا تجنبا للجزاءات القانونية لكل مخالف.لافتا من أجل الحفاظ على ديمومة الطرقات العامة وسلامة المواطنين والتقليل من الأهدار بالمال العام المنفق في صيانة الطرق.

بدوره قال المهندس محمد حسان حسين مدير الميازين ان تطبيق الآلية بشكل مباشر من داخل ميزان الشاحنات بميناء المعلا يعتبر خطوة مباشرة وهامة والتزام قوي من قبل جميع الجهات ذات الصلة في تطبيق القانون الخاص بأوزان الشاحنات لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتمثلة في شبكة الطرقات وأهمية الحفاظ عليها..

هذا وأشار الحضور بعد الاطلاع على تطبيق الآلية نطالب ضرورة التزام سائقي الشاحنات والناقلات ومالكيها بقانون الاوزان والابعاد الكلية والمحضر المتفق عليه والموقع من قبل الجهات المختصة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.