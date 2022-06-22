شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العواضي يبحث مع مسؤول كيني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث القائم بالأعمال بالأصالة لسفارة بلادنا فى نيروبي عبدالسلام العواضي، اليوم، مع مدير دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الكينية اندامبي، تعزيز و تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض العواضي تطورات الاوضاع في بلادنا ودور مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، ودعم نجاح الهدنة رغم كل الخروقات التى ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية، ورفضها رفع الحصار عن مدينة تعز و باقي المناطق المحاصرة منذ اكثر من ٧ سنوات.

من جانبه اكد المسؤول الكيني، دعم ووقوف حكومة كينيا مع الحكومة اليمنية.