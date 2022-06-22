شكرا لبحثكم عن خبر ذبح ثلاثة جنود في احور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم مسلحون على ذبح جنود بمدينة احور صباح اليوم بابين. وقالت مصادر:يوم امس شن مسلحين هجوم على طقم تابع للؤي الزامكي وقتل فيه ٣ جنود. َواضافوا:اليوم مسلحين قاموا بذبح اثنين جنود في مدينة احور.

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