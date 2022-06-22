رئيس الوزراء يوجه بمضاعفة الجهود لمعالجة التحديات في تعز والآثار المترتبة على الحصار الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز، بمضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى علمية ومنهجية مختلفة لمعالجة التحديات المتراكمة التي تشهدها المحافظة والآثار المترتبة على الحصار المفروض من مليشيا الحوثي، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.



وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز، ان استمرار تعنت مليشيا الحوثي في رفع حصارها المفروض على تعز بموجب الهدنة الأممية يحتم وضع كل الخيارات لرفع المعاناة عن المواطنين.. لافتا الى دعم الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة تعز وقيادتها في تخفيف معاناة المواطنين وضبط الامن والاستقرار وتحقيق سيادة القانون.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ تعز نبيل شمسان وقيادات السلطة المحلية، الى تقرير حول الوضع العام في المحافظة وجهود تفعيل الأداء المؤسسي ومواجهة الاختلالات في المصالح الحيوية، ومنها الجبايات غير القانونية ومكافحة الفساد واحالة من شملتهم تقارير الجهاز المركزي الى النيابة العامة، إضافة الى مراجعة اعمال شركات الطاقة الخاصة، والعمل على وضع تسعيرة عادلة لخدمة الكهرباء.

وناقش اللقاء التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة والمعالجات المقترحة للتعامل معها، إضافة الى سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية وبينها مشاريع الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين وتقليل تكلفة النقل على البضائع.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة.