وزير النقل يناقش خطة مطار عدن الدولي للنصف الأول من العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، ، خطة عمل مطار عدن الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، وما تم انجازه من مشاريع والصعوبات التي تواجه إدارات المطار.



وحث وزير النقل، قيادة المطار والموظفين على بذل المزيد من الجهود في أعمالهم لما من شانه الارتقاء بمستوى الأداء العام والخدمات المقدمة للمسافرين وضرورة متابعة استكمال العمل في مشاريع إعادة تأهيل وتطوير المطار وفقاً للخطط والاستراتيجات المرسومة والمعدة لذلك مسبقاً.

كما قام وزير النقل، بجولة تفقدية لأرجاء المرافق التابعة للمطار، مطلعاً على سير العمل الجاري تنفيذه في المدرجات ومشروع تركيب الكيبل الاستراتيجي لكهرباء المطار ومستوى تجهيز صالة كبار الضيوف التي تعرضت للتدمير بفعل صواريخ مليشيات الحوثي الأخيرة على المطار.