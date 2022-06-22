وزير الخارجية يلتقي نائب أمين عام جهاز العمل الخارجي الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي أنريكه مورا، وجرى مناقشة العلاقات اليمنية الأوروبية، والتطورات في اليمن، والدور الأوروبي للمساهمة في حل الصراع واحلال السلام.



وخلال اللقاء عبر وزير الخارجية عن تقديره للدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في القضية اليمنية إنسانيا وسياسيا والتعامل معها كإحدى أولويات الاتحاد الاوروبي.

وتحدث بن مبارك عن التطورات في اليمن والفرص التي نتجت عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي موضحا حرص المجلس على تحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار وتقديم الخدمات الاساسية لكافة مواطني الجمهورية.

وأكد على أهمية الدعم السياسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي، وتطرق الى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها المجلس والتي تتطلب دعما اقتصاديا لحلها.

وأوضح وزير الخارجية أهمية الضغط على مليشيا الحوثي للالتزام ببنود الهدنة ووقف نهجها العدواني تجاه المدنيين ورفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات في المناطق الأخرى.

من جانبه أكد نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي حرص الاتحاد الأوروبي على انهاء الحرب في اليمن والاستمرار في تقدم الدعم وبذل الجهود لإحلال السلام في اليمن.