التوقيع على برنامج لتقديم خدمات الصحة الانجابية في ٣ محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي امس برنامجا تنفيذيا مشتركا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات في محافظات الساحل الغربي والضالع (المرحلة الثانية)، بقيمة مليونين و 510 آلاف دولار، يستفيد منه 350 ألف فرد بشكل مباشر وغير مباشر.



وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إب بيترسن.

ويهدف المشروع إلى تقليل الوفيات بين النساء الحوامل والفتيات عبر توفير خدمة طبية مجانية وذات جودة عالية، من خلال تشغيل 15 مركزا للصحة الإنجابية تقدم 6 منها العمليات القيصرية و 9 منها توفر متابعة للنساء الحوامل أثناء حملهن، وتجهيز تلك المراكز بالأجهزة الطبية والمعدات التي تشمل أجهزة التخدير وحاضنات الأطفال، وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية بالمجان لكل المستفيدين، وتشكيل 50 فريقا طبيا تجوب المناطق النائية والجبال الوعرة لتثقيف النساء وتسجيلهن في قوائم وربطهن بالمراكز الطبية، فضلا عن تنفيذ 650 عملية "ناسور" للنساء .