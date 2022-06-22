مأرب.. الأمن يضبط عناصر حوثية متنكرة بزي نسائي أثناء محاولتها التسلل إلى المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على عناصر حوثية في إحدى نقاط التفتيش في مداخل محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر أمنية وإعلامية، إن أجهزة تمكنت من ضبط العناصر الحوثية، وهي تردي بالطوهات نسائية في إحدى السيارات بمدخل الروضة شمالي المدينة، أثناء محاولتهم التسلل متنكرين إلى المدينة.



وعمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال السنوات الماضية، إلى محاولة نشر خلايا تابعة لها في مدينة مأرب بهدف نشر الفوضى والأعمال الإرهابية، إلاّ أن يقظة أمن المحافظة أحبطت كثير من تلك المحاولات.