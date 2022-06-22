البرنامج السعودي يدشن مشروعين في قطاعي الطاقة والمياه بسقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروعين لقطاع الطاقة وقطاع المياه في محافظة سقطرى، وتمثّل مشروع دعم قطاع المياه بإنشاء منظومة مائية متكاملة؛ إسهاماً في حل شح المياه في الجزيرة، وتوفيراً للمياه النظيفة والصالحة للشرب.



ويسهم مشروع تدعيم توافر الوقود في سقطرى في الحد من آثار الكوارث والعوامل الطبيعية على توافر الطاقة سقطرى، وكذلك يسهم في التخفيف من آثار التحديات اللوجستية على توفير الطاقة للجزيرة، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على الصمود، والذي يعود بالنفع على 54،442 مستفيدا، كما يبلغ سعة نظام الخزن 1.5 مليون لتر.

كما يشمل مشروع إنشاء منظومة مائية متكاملة في محافظة سقطرى لتعزيز الأمن المائي وتنوع مصادره لسكان مديرية حديبو، حيث بلغ الضخ التجريبي 40 مترا مكعبا في الساعة للبئر رقم (4)، وبلغت إنتاجية البئر رقم (5) 38 مترا مكعبا في الساعة.