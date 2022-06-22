شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في حضرموت يناقش زيادة الإنتاج الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، مع مديري الزراعة والتخطيط، أوضاع الزراعة، والاستغلال الأمثل للأراضي واستصلاحها، وسبل النهوض بهذا القطاع الحيوي.



واكد الوكيل أهمية إعطاء الزراعة أولوية بوصفها حجر الزاوية في التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، موجهًا مكتب الزراعة بدراسة مقترح زيادة القدرة الانتاجية لزراعة القمح، واشراك المختصين والمهندسين الزراعيين في تقديم أوراق عمل لورشة علمية حول تطوير القطاع الزراعي في حضرموت.