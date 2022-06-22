الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع في حضرموت يناقش زيادة الإنتاج الزراعي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في حضرموت يناقش زيادة الإنتاج الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، مع مديري الزراعة والتخطيط، أوضاع الزراعة، والاستغلال الأمثل للأراضي واستصلاحها، وسبل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

واكد الوكيل أهمية إعطاء الزراعة أولوية بوصفها حجر الزاوية في التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، موجهًا مكتب الزراعة بدراسة مقترح زيادة القدرة الانتاجية لزراعة القمح، واشراك المختصين والمهندسين الزراعيين في تقديم أوراق عمل لورشة علمية حول تطوير القطاع الزراعي في حضرموت.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا