شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العرادة يبحث مع وزير التعليم العالي الموريتاني أوضاع الطلاب ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث عميد السلك الدبلوماسي العربي في نواكشوط الدكتور سالم العرادة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني محمد الأمين ولد آبي، آخر مستجدات الشأن اليمني، وسبل تعزيز مجالات التعاون والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين



كما ناقش السفير العرادة، مع الوزير الموريتاني أوضاع الطلاب اليمنيين والتسهيلات المقدمة لهم بكافة المؤسسات التعليمية في موريتانيا.

من جانبه أكد الوزير الموريتاني، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن ودعم الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، واستمرار بذل الجهود من أجل الطلاب اليمنيين الدارسين في موريتانيا.