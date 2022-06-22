خروقات الهدنة.. الجيش الوطني يعلن صد هجومًا حوثيًا غرب تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، يوم الثلاثاء، صد هجومًا شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية، على مواقع تابع له، غرب محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في تغريدة مقتضبة على صفحته في "الفيس بوك"، أن الجيش الوطني صدّ هجومًا لمليشيا الحوثي الإيرانية علي جبل الأحطوب جبل حبشي غرب تعز.

ولم يذكر المركز أي تفاصيل أخرى عن هذه الهجوم والخسائر الناجمة عنه.

وكان الجيش قد أعلن الإثنين، مقتل وإصابة 4 جنود ورصد 111 خرقا حوثيًا للهدنة خلال 24 ساعة في مختلف جبهات القتال.

يأتي هذا في ظل استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية المعلنة، وسط مخاوف من انهيار الهدنة التي وصفت بالهشة، جراء استمرار الخروقات الحوثية وعدم تنفيذ أهم بنودها المتمثلة بفتح طريق تعز.