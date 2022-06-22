"نخشى من ضربة قاضية".. المبعوث الأمريكي يحذر من استغلال هدنة اليمن لتحقيق مكاسب عسكرية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن الهدنة الممددة في اليمن لا ينبغي أن تكون وقتًا لإعادة التجميع أو التخطيط لمزيد من الصراع، وحذر من أن تكون هناك ضربة قاضية للمفاوضات الجارية في عمليات تصعيد عسكري.

وفي حديثه على هامش منتدى اليمن الدولي الأول في ستوكهولم، قال لصحيفة ذا ناشيونال، الإماراتية «The National» "إن أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن إنهاء الحرب في اليمن عسكريا "مخطئون بشكل أساسي".

وقال "في السعي إلى مسار عسكري، لا يوجد شيء يمكن كسبه أكثر من إيذاء الشعب اليمني وإحباط المجتمع الدولي".

واتهم مسؤولون يمنيون جماعة الحوثي المتمردة، التي اجتاحت عدن في 2014 وتشن حربا ضد الحكومة المعترف بها دوليا منذ سبع سنوات، باستغلال الهدنة التي استمرت شهرين لكسب الأفضلية في الصراع.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الجماعة تستخدم وقف إطلاق النار "لالتقاط الأنفاس" والاستعداد لضربة أخرى. بينما قال السيد ليندركينغ أن هذا لم يكن الغرض من الهدنة، وقال: "الهدنة لا تعني أن تكون تمريناً على تجميع القوات أو فرصة للراحة قبل المعركة".

ومع دخول أول هدنة على مستوى البلاد منذ بدء الحرب شهرها الثالث، قال ليندركينغ إنه من المهم حل القضايا العالقة مثل فتح الطرق حول مدينة تعز الرئيسية - والتي لم تتحقق بعد على الرغم من كونها جزءًا من الاتفاقية. وينتهي وقف إطلاق النار، الذي تم تمديده مؤخرًا في 2 يونيو، في 1 أغسطس.

وقال ليندركينغ: "نود أن نرى محادثات جوهرية حول وقف دائم لإطلاق النار يحدث قبل 2 أغسطس - وذلك ممكن إلا إذا حدثت ضربة قاضية تؤدي إلى إعاقة المفاوضات بأكملها بسبب الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها".

تعز هي أكبر محافظة في اليمن وتحتوي على طرق ربط رئيسية، وهي حيوية لتنقل المدنيين وتدفق المساعدات الإنسانية.

على الرغم من الصعوبات، قال السيد ليندركينغ إن عودة الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا إلى عدن تساعدها على أن تصبح "جهة فاعلة ذات صلة" مرة أخرى. وقال إن غياب الحكومة السابقة في عدن كلفها "قدرًا كبيرًا من المصداقية داخل اليمن".

وقال المبعوث الأمريكي إن الولايات المتحدة حافظت على قنوات مع جميع "الأطراف المعنية" في حرب اليمن لمدة خمس سنوات على الأقل.

وقال: "الرئيس [جو] بايدن لم يضع أي قيود. في الواقع، إنه شجع الاتصال بين الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية".