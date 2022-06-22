شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح المرحلة الثانية لدورة الجداول الرقمية المتقدمة بصندوق صيانة الطرق والجسور في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفتتح اليوم في مبنى صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن المرحلة الثانية من دورة الجداول الرقمية المتقدمة "Excel Advance" لعدد من موظفي الصندوق. وتهدف الدروة الى رفع قدرات وكفاءة موظفي الصندوق واكسابهم مزيدا من المهارات المتقدمة في مجال الجداول الرقمية وتحليلها وتستهدف المرحلة الثانية من هذه الدورة الموظفين في الأقسام المالية والإدارية بشكل خاص. كما وتهدف الدروة الى رفع قدرات وكفاءة موظفي الصندوق واكسابهم مزيدا من المهارات المتقدمة في مجال الجداول الرقمية وتحليلها. وبدوره قال م.عهد اشفاق"ان اقامة المرحلة الثانية من هذه الدورة ياتي استكمالا لتنفيذ جميع المراحل ووفقا للخطة التدريبية التي اعدها الصندوق لعام ٢٠٢٢م وتحت توجيهات رئيس مجلس ادارة الصندوق م.معين الماس لرفع قدرات وكفاءة موظفي صندوق صيانة الطرق". واضاف" ان هذه الدروة تعتبر من الدورات المميزة في مجال التعامل مع الجداول الرقمية وتتضمن العديد من الاهداف والمحاور المميزة والمفيدة للمتدربين مثل "ادارة وتحليل البيانات ، انشاء المخططات "Charts" وقراءتها وتحليلها، استخدام الجدول المحوري pivot table والاستفادة من امكانياته وايضا التعامل باحتراف مع المخطط المحوري pivot chart ولوحة التحكم (Dashboard) واستخدامه في انشاء تقارير احترافية". صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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