لقاء يناقش مشاريع الطرقات في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مع المهندس حسين الخليفي مدير مكتب الاشغال العامة بمحافظة شبوة المشاريع في المحافظة. وجاء ذلك بحضور المهندس عوض ديمان مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بشبوة . وخلال اللقاء استمع الماس من الخليفي حول احتياجات المحافظة فيما يتعلق لشبكة الطرقات. وشرح الخليفي للمهندس الماس حول أبرز الاحتياجات لمشاريع الطرقات الشريانية في شبوة. وشكر الخليفي الجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن من خلال مشاريع الرمال في خط عتق العبر وكذلك الخط الساحلي رضوم وبئر علي شبوة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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