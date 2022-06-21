صنعاء.. مسلح حوثي يقتل والده في مديرية الحيمة الداخلية

المنامة - ياسر ابراهيم - اقدم مسلح في ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على قتل والده في الريف الغربي لصنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "المدعو محمود محمد حسن، أقدم، أمس الاثنين، على قتل والده في مديرية الحيمة الداخلية".



وأضافت أن الجاني قام بإطلاق الرصاص على والده وأرداه قتيلا قبل أن يحاول ذبحه بواسطة جنبيته لفصل رأسه عن جسده.



وأوضحت المصادر أن منفذ الجريمة يعتبر مجندا حوثيا ورفض والده وأخوته الانضمام معه لصفوف الميليشيات والذهاب إلى الجبهات، السبب الذي جعله يقدم على قتل والده.



وأشارت إلى أن الجريمة حدثت عند عودة الجاني من إحدى جبهات ميليشيات الحوثي التي يرابط فيها ولاذ بالفرار إليها بعد ارتكاب الجريمة.



ومنذ مطلع العام الجاري زادت جرائم قتل الأقارب بشكل لافت، ويعود ذلك إلى حالة التعبئة والتحريض على العنف التي يتلقها المجندون في معسكرات مليشيات الحوثي.