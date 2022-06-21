الحكومة توجه بإعداد دراسة لإنشاء إدارة عامة لاستعادة الأثار اليمنية المسروقة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، الثلاثاء، بإعداد الدراسات اللازمة وبصورة عاجلة لإنشاء الإدارة العامة لاستعادة القطع الأثرية المسروقة والمهربة إلى الخارج وسرعة استكمال إعداد اللائحة المنظمة لمهامها، وذلك لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بالدكتور احمد باطايع رئيس الهيئة العامة للأثار والمتاحف وسالم العامري نائب رئيس الهيئة ومحمد سالم السقاف وكيل الهيئة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللقاء العديد من القضايا والمهام التي تتعلق بنشاط الهيئة العامة للأثار والمتاحف على رأسها قضية التهريب والاتجار بالأثار والممتلكات الثقافية اليمنية غير المشروعة، البحث عن وسائل وسبل ناجعة تساهم في تسهيل رصد ومتابعة القطع الأثرية المسروقة والمهربة إلى الخارج واستعادتها.



كما استعرض الترتيبات الجارية الخاصة بعقد لقاء تشاوري لمسؤولي ومختصي الآثار للوقوف على الوضع الرهن وبحث المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الاثار والخروج بالتوصيات للرقى وتحسين العمل في الهيئة ومكاتبها في المحافظات.



وثمن الإرياني دور الهيئة في العمل والمتابعة الدائمة لما من شأنه الحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية، وقدم الشكر لقيادة الهيئة العامة للأثار ومكاتبها في المحافظات على ما يقومون به من جهود وأعمال برغم محدودية الامكانات.



ودعا الوزير الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية لتقديم الدعم للهيئة ولاستفادة من الخبرات المتاحة من أجل حماية وصون الموروث الثقافي اليمني ليس بكونه تراث محلي بل لكونه تراث إنساني عالمي.



وتطرق إلى العبث الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بالأثار والمتاحف اليمنية تدميره كونه يمجد الذات اليمنية ويعلي من شأنها وهذا يتعارض مع الأفكار الهدامة التي عبر عنها مؤسس هذه المليشيات وأيضا قيام عناصرها ببيع وتهريب الأثار وهدم وتخريب المواقع الأثرية وتحويل بعضها إلى مواقع عسكرية.

