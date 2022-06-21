بدء ورشة عمل تنشيطية في مجال الصحة الحيوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة التنشيطية للعاملين في مجال الصحه الحيوانية، والتي نظمتها الادارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري وبتمويل من البنك الدولي.



ويتلقى54 مشاركاً ومشاركة من العاملين في الصحة الحيوانية من محافظات لحج وأبين وشبوه والضالع،في الدورة التي تستمر يومين ،معارف علمية وعملية في نظام التبليغ عن الامراض باليمن ونظام الرصد الوبائي وأهم الامراض الوبائية وطرق مكافحة الامراض والابلاغ عنها.

وفي الافتتاح اشارت كلمتا وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية المهندس امين باقادر ومدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري الدكتور عبد الرحمن الخطيب الى أن الورشة تأتي ضمن من الانشطة التدريبية التي تستهدف رفع قدرات المشاركين في مناطق تواجدهم بما يساعدهم في كيفية زيادة الإنتاج الحيواني وانعكاس ذلك على مستوى المعيشي للاسرة المهتمة بتربية الحيوانات.