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وفد حكومي يطلع على تجربة الشركة العربية للتعدين بالأردن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد حكومي يطلع على تجربة الشركة العربية للتعدين بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

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قام نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير الصناعة والتجارة الدكتور سالم الوالي والقائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي، بزيارة مقر الشركة العربية للتعدين في المملكة الأردنية للتعرف على طبيعة عمل الشركة والانجازات المحققة والمشاريع المنفذة في مجال التعدين.

 

وأكدا الدكتور الشماسي استعداد الحكومة من تقديم التسهيلات الازمة لشركة العربية للتعدين للاستثمار في اليمن في مختلف مجالات الثروة المعدنية.

 

من جهته استعرض القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، فرص الاستثمار بمجال التعدين ومنها المعادن الصناعية والانشائية و الصناعات التحويلية ضمن المعادن الفلزية واللافلزية.. مشيرأ الى ما تتمتع به الشركة العربية للتعدين من تجربة خبرة سابقة في جانب التعديني في اليمن وهذا ما يمنحها الاولوية في اقامة مشاريع استثمارية حالياً .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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