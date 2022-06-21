وفد حكومي يطلع على تجربة الشركة العربية للتعدين بالأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قام نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير الصناعة والتجارة الدكتور سالم الوالي والقائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي، بزيارة مقر الشركة العربية للتعدين في المملكة الأردنية للتعرف على طبيعة عمل الشركة والانجازات المحققة والمشاريع المنفذة في مجال التعدين.



وأكدا الدكتور الشماسي استعداد الحكومة من تقديم التسهيلات الازمة لشركة العربية للتعدين للاستثمار في اليمن في مختلف مجالات الثروة المعدنية.

من جهته استعرض القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، فرص الاستثمار بمجال التعدين ومنها المعادن الصناعية والانشائية و الصناعات التحويلية ضمن المعادن الفلزية واللافلزية.. مشيرأ الى ما تتمتع به الشركة العربية للتعدين من تجربة خبرة سابقة في جانب التعديني في اليمن وهذا ما يمنحها الاولوية في اقامة مشاريع استثمارية حالياً .