وزير الصحة يناقش مع ممثل منظمة الإنقاذ الدولية تدخلاتها في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم مع ممثل منظمة الإنقاذ الدولية لدى اليمن السيد جيرد، تدخلات المنظمة في مجالات البرامج الصحية والتغذية عبر الفرق الصحية المتنقلة ومراكز الطوارئ التوليدية في عدد من المحافظات.



وزير الصحة أثنى على جهود المنظمة والخدمات التي تقدمها وروح التعاون الثنائي بين الوزارة والمنظمة.. مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات وطيدة بين الوزارة والمنظمات العامله معها في القطاع الصحي وتوجية التدخلات بالشكل الصحيح وفقاً وخطط وزارة الصحة.

من جانبه استعرض ممثل المنظمة جملة التدخلات وأماكنها في عدد من المحافظات والسبل المثلى لتطوير هذه التدخلات وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمنظمة.