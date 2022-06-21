رئيس هيئة الأركان يلتقي قادة المنطقة العسكرية الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، امس بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة، للاطلاع على المستجدّات الميدانية وسير العمل في قيادة المنطقة.



ونقل رئيس الأركان، لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على ما يقومون به في سبيل الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

واستمع الفريق بن عزيز، من قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، إلى تقرير مفصّل عن أوضاع المنطقة وسير العمل فيها وحجم الخروقات الحوثية للهدنة الأممية..مؤكّداً على أهمّية التحلي باليقظة العالية والجاهزية الدائمة لردع أي محاولات تقدّم للمليشيات الكهنوتية المدعومة من إيران والتي أثبتت التجارب أنها لا تلتزم بعهد ولا ميثاق.

حضر اللقاء أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، وعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة.