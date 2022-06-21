وكيل وزارة الخارجية يتسلم رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت للرئيس العليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية اوسان العود، امس، من السفير الكويتي الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، رسالة خطية من ولي العهد الكويتي الى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تتعلق بسبل البناء على نتائج الزيارة الاخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الى آفاق ارحب.



وبحث العود مع السفير الكويتي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الاوضاع في اليمن، وامكانية الاستفادة من الخبرات الدبلوماسية الكويتية في مجال التدريب الدبلوماسي من خلال تقديم دورات تدريبية لتاهيل الكادر الدبلوماسي اليمني في معهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتنموية .. معبراً عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي يقدمة الاشقاء الكويتيين في سبيل تخفيف آثار الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب المليشيات الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني.

وخلال اللقاء، نقل السفير الكويتي تحيات القيادة الكويتية ممثلة بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الامير مشعل الاحمد الجابر الصباح الى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة..مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعمق متانتها والتي توجت بزيارة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق الى الكويت في السابع من هذا الشهر..مؤكداً موقف بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار وأمن اليمن ووقوف الكويت الدائم مع الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين خدمات المواطنين اليمنيين.

حضر اللقاء مسئول الجزيرة والخليج بمكتب وزارة الخارجية سكرتير اول علاء عفارة.