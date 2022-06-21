شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن سفاع يبحث مع وزير الداخلية الكويتي اوضاع الجالية اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق أحمد نواف الصباح، عدد من القضايا التي تهم الجالية اليمنية وما تم الاتفاق عليه بين البلدين بهذا الشأن خلال زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الى الكويت.



وأبدى الصباح تجاوباً مع ما تم طرحه من قضايا، ووجه بتذليل أي مصاعب تواجه الجالية اليمنية.