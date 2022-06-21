القتل العائلي.. شاب يقتل شقيقه في لحج إثر خلافات أسرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب في التاسعة عشر من عمره، الاثنين، على قتل شقيقه إثر خلافات أسرية، في محافظ لحج (جنوبي اليمن).



وقال مدير مباحث مديرية تُبن بمحافظة لحج، عارف السقاف، أن شاباً أقدم على قتل شقيقه (35 عاماً) بسلاح آلي في منطقة البيطرة بالفيوش.



وأوضح أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وأن التحقيقات الأولية كشفت أن دوافع الجريمة كانت بسبب خلافات أسرية نشبت بين الشقيقين.



وفي الآونة الأخيرة زادت طفرة العنف الأسري في جرائم قتل بشعة تتزايد بشكل يومي، ضمن مآسي الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في البلاد منذ ثماني سنوات.

