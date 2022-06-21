إب.. وفاة فتاة ألقت بنفسها من باص للفرار من محاولة اختطاف في مدينة يريم

توفت فتاة عشرينية، متأثرة بإصابتها بعد ألقت بنفسها من "باص أجرة" أثناء محاولة سائقه اختطافها في مدينة يريم، شمال مدينة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن سائق باص نقل عام، حاول اختطاف فتاة أثناء صعودها معه في أحد شوارع محافظة يريم، قبيل مغرب الأحد الفائت، وذلك بالفرار عبر الدائري الغربي للمدينة، غير أن الفتاة ألقت بنفسها من الباص خوفاً من تعرضها للاختطاف والاغتصاب، وتوفيت على إثرها على الفور.



ورصدت إحدى الكاميرات مشاهد سجلها فيديو عن لحظة قفز الفتاة من الباص أثناء سيره بسرعة جنونية في الدائري الغربي لمدينة يريم، في مشهد مروّع أظهر شجاعة الفتاة وحرصها على عفتها.



وأوضحت المشاهد ومصادر محلية مطلعة على سير التحقيقات، أن فتاة ركبت على متن باص صغير داخل المدينة، لتصل إلى منزلها، وبعد صعودها وقطع مسافة قصيرة فوجئت بالسائق يباشرها بعبارات التحرش محاولا الاختلاء بها في مكان بعيد عن وجهتها، ما دفعها إلى القفز من الباص المتحرك بسرعة، فارتطم جسدها بقوة وفارقت الحياة على الفور.



وأشارت المصادر إلى أن الجاني عاد بسرعة لمنزله بعد جريمته، وقام بتفريغ الهواء من عجلات الباص ليوحي بأنه كان معطلاً، إلا أنه تم كشفه عبر كاميرات المراقبة وتحديد الباص ولونه ونوعه، وتم القبض على الجاني في وقت لاحق فجر الاثنين.



وأثارت الحادثة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، منددين بهذه التصرفات المنافية للقيم والأعراف الاجتماعية، ومطالبين بسرعة القصاص من سائق الباص الذي تسبب بوفاة الفتاة.