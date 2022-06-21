وزير المياه يبحث مع منظمة تراينجل الفرنسية مشروع التحسين الطارئ لمواجهة الأوبئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس بالعاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة منظمة تراينجل الإنسانية الفرنسية، المرحلة الثانية من مشروع التحسين الطارئ للظروف الصحية لمواجهة الأوبئة، واعادة تاهيل وتصفية عدد من الآبار في حقل بئر أحمد.



كما ناقش الوزير الشرجبي مع بعثة المنظمة، تزويد التجمعات السكانية في المناطق المرتفعة في التواهي بالمياه.. مشيراً الى اهمية اجراء تدخل مستدام للمواطنين..مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمنظمة وتطوير مستوى التعاون واعادة تفعيل تدخلات المنظمة في عدد من المشروعات.

من جانبه أكد رئيس بعثة تراينجل الفرنسية سند أنيس، استمرار التنسيق مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها والتعاون معها في عدد من المشروعات.