ندوة توعوية بالمنطقة الثالثة تدعو لتوحيد الصف خلف القيادة السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، امس ندوة توعوية بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة.



وأكّدت الندوة التي أقيمت بعنوان "توحيد الصف الجمهوري حول مجلس القيادة الرئاسي" بحضور وكيل وزارة الاوقاف الشيخ حسن الشيخ وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، على أهمّية توحيد الجهود وحشد طاقات جميع المكونات اليمنية خلف القيادة السياسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق تطلعات اليمنيين في الحياة الآمنة والعيش الكريم.

واكد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، على أهمّية دور العلماء والمرشدين والإعلام في توحيد المواقف والجهود خلف القيادة السياسية والعسكرية لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستعادة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

وفي السياق ذاته، أكّد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، على أهمّية إقامة مثل هذه الندوات لما من شأنه التوعية بأهمية وحدة الصف والموقف والكلمة في المعركة الوطنية المقدّسة ضد مليشيا الإرهاب والكهنوت الحوثية. شاكرًا دائرة التوجيه المعنوي والمكونات الدعوية على جهودها في تنظيم مثل هذه الأنشطة الوطنية التوعوية.