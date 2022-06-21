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استكمال الاستعدادات لتدشين المراكز والمخيمات الصيفية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استكملت في محافظة مأرب الاستعدادات و التجهيزات لانطلاق فعاليات وانشطة المراكز والمخيمات الصيفية، والبدء باستقبال الطلاب والطالبات من مختلف الاعمار.

واوضح رئيس اللجنة العليا للمخيمات والمراكز الصيفية بالمحافظة الدكتور علي الرمال، وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان اللجنة استكملت الترتيبات الخاصة بتدشين المراكز والمخيمات التي تشمل المجالات التعليمية، الدينية، الثقافية، والترفيهية، التوعوية والارشادية، وتقديم برامج الدعم النفسي والحماية، واكساب الطالبات مهارات حياتية مستقبلية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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