شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استكمال الاستعدادات لتدشين المراكز والمخيمات الصيفية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استكملت في محافظة مأرب الاستعدادات و التجهيزات لانطلاق فعاليات وانشطة المراكز والمخيمات الصيفية، والبدء باستقبال الطلاب والطالبات من مختلف الاعمار.



واوضح رئيس اللجنة العليا للمخيمات والمراكز الصيفية بالمحافظة الدكتور علي الرمال، وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان اللجنة استكملت الترتيبات الخاصة بتدشين المراكز والمخيمات التي تشمل المجالات التعليمية، الدينية، الثقافية، الرياضية والترفيهية، التوعوية والارشادية، وتقديم برامج الدعم النفسي والحماية، واكساب الطالبات مهارات حياتية مستقبلية.