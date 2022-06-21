اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش مسودة الاتفاق الخاص بصندوق دعم المشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس مسودة الاتفاقية، بين الحكومة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمتعلقة بضوابط حوكمة صندوق دعم شراء المشتقات النفطية المستدام ، الممول من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية.



ووجه رئيس الوزراء، وزيري المالية والنفط والمعادن والجهات ذات العلاقة باستكمال مراجعة واقرار بنود الاتفاقية واتمام إجراءات التوقيع على الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والبدء العاجل في تطبيق الاتفاقية وبصورة تضمن توفير المشتقات النفطية بشكل عاجل وتأمين احتياجات الاسواق المحلية وتضمن استقرارها .

وناقش الاجتماع بحضور وزراء المالية سالم بن بريك والنفط والمعادن عبدالسلام باعبود والدولة محافظ عدن احمد لملس وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، الإجراءات العاجلة المتخذه للتعامل مع انقطاعات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية للسوق بالاسعار الرسمية.