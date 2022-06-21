محافظ شبوة يطلع على سير العمل في فرع شركة النفط ومكتب الضرائب بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ شبوة عوض أبن الوزير امس، على سير العمل في فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، والسبل والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بعمل ونشاط الشركة نحو الأفضل.



واكد محافظة شبوة خلال لقائه، مدير عام فرع الشركة احمد الشامي والقيادات الإدارية، الى أهمية وحيوية الدور الذي يجب ان يضطلع به فرع شركة النفط بالمحافظة وخاصة فيما يتعلق باستقرار الحالة التموينية للمشتقات النفطية في المحافظة وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها..مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز وتحسين عمل ونشاط فرع الشركة.

كما اطلع محافظ شبوة، علي سير العمل في مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة، وناقش مع مدير المكتب احمد الهقل، عدد من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط المكتب ومعوقات ذلك والسبل الكفيلة بتجاوزها وتحسين وتطوير أدائه والقيام بمهامه وواجباته العملية على أكمل وجه.

وأشار المحافظ أبن الوزير، إلى الدور المحوري والهام الذي تضطلع به مصلحة الضرائب كمورد مالي هام ورافد أساسي لخزينة الدولة..مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تعزيز وتطوير وتنمية الموارد الضريبية بالمحافظة بالصورة المنشودة.