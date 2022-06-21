وضع حجر الاساس لبناء مدرسة بجبل حبشي بتمويل سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وضع وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، امس، ومعه الوكيل محمد الصنوي، حجر الاساس لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الوحدة في مديرية جبل حبشي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



و أكد الوكيل المخلافي، أهمية هذه المشاريع التي تستهدف البنية التحتية وقطاعاتها الخدمية والحيوية وعلى رأسها قطاع التعليم..موضحاً ان المشروع يتضمن 12 فصلاً دراسياً ويستفيد منه 2500 طالب وطالبة ..مشيداً بدور البرنامج في تلبيته اصلاح وتأهيل طريق هيجة العبد وعدد من المشاريع المهمة والاستراتيجية بالمحافظة.

بدوره، أشار مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، إلى أن تدشين هذا المشروع بالتنسيق مع الحكومة والسلطة المحلية يأتي استجابة للإحتياجات التنموية والمستدامة وتحديد الأولويات العاجلة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية .