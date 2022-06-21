مناقشة تنفيذ مشاريع بمجال الطرقات في عدن وبدء أعمال تحسين السلامة بالطريق البحري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن، امس، خطة تنفيذ مشاريع صيانة وتحسين السلامة المرورية للطريق البحري، ومشىروعي صيانة وإعادة تأهيل دوار كالتكس، وخط دوار كالتكس إلى الغزل والنسيج.



وخلال اللقاء الذي ضم وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني، ووكيل وزارة النقل عبدالباري الحربي، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس، ومدير عام شرطة السير العقيد جمال ديان، ومدير عام مكتب الاشغال العامة المهندس وليد الصراري، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً بمحافظة عدن المهندس محسن باقطيان، جرى التطرق إلى الاستعدادات الفنية لتنفيذ تلك المشاريع وفقا لتخطيط الشوارع الحضرية في عدن.

وعلى صعيد متصل، بدأت اليوم أعمال الصيانة وتحسين السلامة المرورية للطريق البحري في عدن، بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور.

وقال مدير مشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للطريق البحري في عدن المهندس شوقي حسن " إن الأعمال تشمل التسوية والمسح للخط الترابي البديل في الطريق البحري، وذلك حسب المواصفات والقواعد الإرشادية لتخطيط الشوارع الحضرية".